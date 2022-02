Addio Silvano Lombardelli, grande cuore piadenese

PIADENA DRIZZONA - Si è spento all’età di 82 anni Silvano Lombardelli, figura di spicco nel panorama piadenese per i diversi ruoli ricoperti in ambito politico, civico e sportivo. Nato il 7 aprile 1939, Lombardelli si è sempre speso con tanta passione per la comunità piadenese, offrendo la propria passione per il bene comune.

Uomo di sinistra, in ambito politico fu segretario della sezione DS. Anche quando non ebbe più incarichi, fu sempre attivo e impegnato. «Mi dispiace molto per la scomparsa di Silvano – dice Andrea Cantoni, segretario del Circolo Pd -. E’ sempre stato un punto di riferimento per tutti, perché era sempre molto aggiornato su tutto. Era una persona schietta, diretta, sempre rispettoso degli avversari politici, disponibile e propositivo. Esprimo il cordoglio mio personale e del Pd alla moglie Loredana e al figlio Dimitri».

Lombardelli si spese anche in ambito culturale. Durante l’amministrazione comunale guidata dallo scomparso sindaco Luigi Azzoni e poi dall’ex vicesindaco Luigi Orlandini, fu presidente della Biblioteca Comunale. Ma non si può dimenticare un’altra grande passione di Lombardelli, il Gruppo sportivo Danilo Martelli, di cui fu presidente e uomo simbolo. La società ha espresso il proprio cordoglio ricordando che «iniziò a giocare diciassettenne, al fianco di Eraldo Borrini; costituì insieme a Severino Ruggeri la coppia di mediani più forti della seconda metà degli anni '50; poi giocò nel ruolo di libero e rimase costante punto di riferimento». Smise di giocare nel 1972 ma rimase nel gruppo dirigente della squadra. E «non c'è mansione che non abbia svolto. Uomo generoso e sensibile".