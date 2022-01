Aria avvelenata: valori fuorilegge per 10 giorni consecutivi

CREMONA - La pessima qualità dell’aria in città e nel resto della provincia non concede tregua. Con la giornata di domenica, l’ultima di cui Arpa ha ufficializzato i rilevamenti, si sono raggiunti i dieci giorni consecutivi di polveri sottili oltre il limite di legge. Le centraline di via Cadorna e via Fatebenefratelli, ma anche quelle di Spinadesco, Soresina e Crema, registrano numeri molto simili. Le Pm10 superano abbondantemente la soglia di attenzione, fissata a 50 microgrammi per metro cubo d’aria. Negli ultimi giorni sono salite anche oltre le 70 parti per milione. Una cappa di smog che avvolge tutto il territorio provinciale e gran parte della pianura lombarda.

Purtroppo, non sembrano esserci all’orizzonte cambiamenti significativi delle condizioni meteo, che possano contribuire ad abbattere la concentrazione delle polveri sottili negli strati più bassi dell’atmosfera. Il catino padano fa il resto, con la cintura alpina che impedisce il ricambio d’aria. Per tutta la settimana in corso non sono dunque previste precipitazioni. Il campo di alta pressione, caratterizzato da nebbia e temperature molto basse, ben al di sotto degli zero gradi centigradi durante la notte, andrà avanti almeno sino al week end. Oggi, l’Agenzia regionale per l’ambiente renderà noti i nuovi dati di inizio settimana, relativi alla concentrazione media delle Pm10 nell’arco della giornata di ieri. Non sono attese importanti variazioni in meglio. Stessa situazione negativa anche per le micro polveri, le Pm 2,5, i cui valori vengono registrati dalle centraline della città. Sono al doppio del consentito (il limite è di 25 microgrammi per metro cubo d’aria).