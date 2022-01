Nata la figlia di Alessandro Bastoni, caffè offerti dal neo-nonno Nicola

PIADENA DRIZZONA - Nasce la figlia di Alessandro Bastoni, calciatore dell’Inter, e il nonno Nicola offre a tutti il caffè al bar Leon d’Oro. Succede a Piadena Drizzona. La scorsa notte, alle 2, ha visto la luce alla Clinica Mangiagalli, che dipende dalla Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, la bimba di Alessandro e della fidanzata Camilla Bresciani. Azzurra Agnese il nome dato alla piccola. Il padre di Alessandro, cliente del Leon d’Oro, ha deciso per festeggiare il lieto evento offrendo ai clienti del locale di via Libertà il caffè di oggi per celebrare il fiocco rosa. Il secondo nome dato alla bimba è un omaggio ad Agnese, migliore amica di Alessandro, scomparsa a 16 anni sabato 24 ottobre 2015 in seguito ad un incidente stradale.