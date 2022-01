Lombardia, tampone per fine isolamento anche in farmacia

CREMONA - La Regione Lombardia ha comunicato che è possibile effettuare il tampone per fine isolamento anche presso le farmacie. Il tampone antigienico è gratuito presso le farmacie del circuito: ECCO L'ELENCO aggiornato da Ats Val Padana. Il consigliere regionale Matteo Piloni commenta: "È importante dare questa informazione così da alleggerire per quanto possibile le code presso i centri tamponi degli ospedali". Proprio per questo l'Anaao Assomed, il maggiore sindacato dei medici ospedalieri, lancia l’allarme e chiede al governo misure straordinarie urgenti: «Servono subito soldi e personale per uscire dall’emergenza» ed evitare una «Caporetto sanitaria». Il rischio è che il Servizio Sanitario venga travolto dall’esplosione del numero dei contagi Covid. Cinque le misure nel piano d’emergenza proposto dai medici: affidare vaccini e tamponi ai 50.000 medici in formazione specialistica, permanenza volontaria dei sanitari pensionabili, aprire ai medici specialisti privi della cittadinanza italiana, riconoscere le indennità, coinvolgere maggiormente la sanità privata.