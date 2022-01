Incidenza dei contagi, Cremona 18esima in Italia

CREMONA - Nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio la provincia di Cremona è 18esima nella classifica delle province italiane con la più alta incidenza di contagi in relazione alla popolazione. Il nuovo monitoraggio indipendente della fondazione Gimbe sottolinea come in tutte le Regioni si rilevi un incremento percentuale dei nuovi casi di Covid-19: dal 66,8% della Liguria al 423,9% dell’Abruzzo. Sono 63 le province in cui l’incidenza supera i 1.000 casi per 100.000 abitanti: il triste primato spetta a Firenze con una quota di oltre 3 mila positivi. Ecco le prime 20 posizioni:

Firenze (3.058)

Lodi (2.747)

Monza e della Brianza (2.677)

Siena (2.631)

Milano (2.538)

Prato (2.503)

Pisa (2.385)

Rimini (2.315)

Arezzo (2.275)

Pavia (2.235)

Pistoia (2.156)

Lucca (2.136)

Terni (2.079)

Varese (2.049)

Perugia (2.047)

Como (2.005)

Lecco (1.949)

Cremona (1.879)

Massa Carrara (1.780)

Forlì-Cesena (1.769)