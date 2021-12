Cremona, in provincia contagiato il 9% della popolazione

CREMONA - Sono quasi 31.400 i cremonesi che da fine febbraio 2020 ad oggi hanno contratto il Covid-19: considerando la popolazione di 351 mila residenti, significa che un cremonese su 11 ha contratto o ha il Coronavirus, ossia il 9% degli abitanti della provincia. I Comuni con la maggiore incidenza di casi in rapporto alla popolazione sono Bordolano, Cingia de’ Botti, Acquanegra, San Bassano, Solarolo Rainerio, Pessina, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Calvatone e Rivolta d’Adda. I numeri della pandemia sono strettamente legati alla mole di tamponi refertati e nella prima settimana di dicembre (report Ats aggiornato al 5) l’incidenza dei contagi è aumentata in tutti gli ambiti fuorché quello di Crema; la zona che evidenzia una maggiore criticità è invece quella attorno alla città di Cremona.

Basta osservare il cruscotto aggiornato quotidianamente da Ats, disponibile all’indirizzo web https://www.ats-valpadana.it/cruscotto-indicatori-covid-19, per scoprire che attualmente le incidenze maggiori (più di 300 contagi ogni 100 mila abitanti) sono indicate a Cella Dati, Torricella del Pizzo, Motta Baluffi, Gussola, Pozzaglio, Volongo, Voltido, Trigolo, Gombito, Ripalta Arpina, Agnadello. Naturalmente nei piccoli paesi basta qualche caso familiare per fare schizzare l’indice.

Per quanto riguarda Cremona, l’incremento di contagi dal gennaio scorso è stato pari a 3.639; a Crema 1.246 contagi 2021 e a Casalmaggiore 854. L’incremento dei tamponi, legato indubbiamente anche al Green pass, ha portato ad un maggiore numero di casi Covid accertati anche in altri centri maggiori come Pizzighettone (585 contagi totali di cui 285 da gennaio al 10 dicembre scorso), Soresina (349 contagi accertati nel 2021), Castelleone (263), Pandino (306), Offanengo (273).