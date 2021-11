Terza dose, 16 mila prenotazioni in provincia di Cremona

CREMONA - Sono quasi 16 mila le prenotazioni per le terze dosi nei centri vaccinali provinciali. Si tratta di appuntamenti fissati tra questa settimana, la prossima e quella a cavallo tra novembre e dicembre. Il dato lo ha comunicato ieri l’Azienda Tutela della Salute Val Padana. In stragrande maggioranza si tratta di residenti che hanno più di 60 anni, ma nei primi giorni di novembre sono già arrivate prenotazioni per i nati tra il 1961 e il 1981. Il primo del mese prossimo, infatti, si aprirà la possibilità del secondo richiamo anche per gli appartenenti a quella fascia di età. Entrando nel dettaglio, questa settimana sono 5.550 le persone prenotate. Si divideranno tra i centri dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Cremona, Sapiens di Castelverde e quello di Casalmaggiore, e l’hub dell’ex tribunale di Crema, di competenza dell’Asst cremasca. Tra il 22 e il 28 ci sono 5.313 terze dosi in programma. La settimana successiva sono 4.946. Si tratta ovviamente di numeri che cambiano di ora in ora. I dati forniti dall’Azienda Tutela della Salute sono aggiornati a ieri mattina.