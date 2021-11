Cremona, in provincia 62 nuovi positivi. Impennata di ricoveri in Lombardia

CREMONA - Nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona sono stati rilevati 62 nuovi positivi al Coronavirus: si tratta del numero più alto di contagi riscontrati in un solo giorno dallo scorso maggio. In Lombardia. a fronte dei 149.006 tamponi effettuati, sono 1.409 i nuovi casi (0,9%). E, intanto, si registra un'impennata di ricoveri: +65, di cui uno in terapia intensiva e 64 nei reparti ordinari. Cinque i decessi, che portano il totale delle vittime lombarde da inizio pandemia a quota 34.248.