"Servono medici per la vaccinazione anti-Covid": l'appello del direttore Canino

CREMONA - Rosario Canino, direttore sanitario dell'ASST Cremona, lo dice chiaramente: «Questo è un momento cruciale per la vaccinazione anti Covid-19: abbiamo bisogno di medici. Per proseguire speditamente con la somministrazione della terza dose e frenare i contagi in crescita, chiediamo nuovamente l’aiuto dei medici volontari». Quindi prosegue: «Il contributo prezioso dei sanitari in questi mesi ha fatto sì che la campagna vaccinale fino ad ora sia stata un successo. A loro vogliamo rivolgere i nostri sentiti ringraziamenti, per l’umanità e l’altruismo dimostrati in tempi così critici. In un momento fondamentale come quello che stiamo attraversando, anche i medici in pensione possono dare nuovamente il loro prezioso contributo, creando un gruppo di lavoro che possa permettere di accelerare le vaccinazioni. Anche poche ore a settimana fanno la differenza». Per aderire è possibile consultare il bando pubblicato sulla homepage del sito web di ATS Val Padana a questo link: https://bit.ly/3ouOBcX