Influenza, al via la campagna vaccinale 2021-2022

CREMONA - Parte la campagna vaccinale anti-influenzale 2021-2022. «Insieme alle misure di igiene e di protezione individuale, la vaccinazione è lo strumento più efficace e sicuro per prevenire l'influenza stagionale. La vaccinazione viene offerta attivamente e gratuitamente alle persone che, per patologia o status in coerenza con quanto definito dal Ministero della Salute, sono a maggior rischio di complicanze nel caso contraggano l'influenza», si legge nella nota dell'Ats Val Padana.

L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus ha reso inoltre indispensabile rafforzare la capacità di reazione in tempi brevi del sistema sanitario. Per la stagione 2021-2022, a causa del permanere dell’emergenza COVID-19, anche al fine di facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d’età a maggiore rischio di complicanze, la vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata.

DOVE VIENE SOMMINISTRATA

dai Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta che aderiscono alla campagna vaccinale; in questo caso è consigliato verificare le modalità dell’offerta presso il proprio Medico. Nelle province di pertinenza di ATS della Val Padana – Cremona e Mantova - è stata riscontrata, anche quest’anno un’importante collaborazione da parte della Medicina Territoriale; infatti, al momento, sono 487 i medici disponibili ad eseguire la vaccinazione antinfluenzale ai propri assistit i, di cui 259 in provincia di Mantova (235 Medici di Medicina Generale e 24 Pediatri di Libera Scelta) e 228 in provincia di Cremona (203 Medici di Medicina Generale e 25 Pediatri di Libera Scelta);

IL CALENDARIO

A oggi sono aperte le agende per la prenotazione della vaccinazione antinfluenzale presso i seguenti centri vaccinali:

PROVINCIA DI CREMONA:

Cremona , presso Centro Vaccinale Covid Sapiens (via Adelio Stefanoni, 1 - Costa Sant'Abramo Castelverde);

Casalmaggiore , Centro Vaccinale Covid Casalmaggiore c/o Avis (via Baslenga, 3/5);

Crema - Centro Vaccinale ex Tribunale (via Macallè, 11/C).

PROVINCIA DI MANTOVA