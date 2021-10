Lombardia: nuovo pacchetto da 460 milioni a sostegno delle imprese

MILANO - Vale 460 milioni di euro il nuovo pacchetto economico messo in campo dalla Regione Lombardia a sostegno della imprese lombarde. Le misure - sei in tutto, in parte già avviate - sono state illustrate in conferenza stampa dal presidente Attilio Fontana e dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi. «Il pacchetto è già in parte deliberato e attivo e ci accompagnerà fino alla fine dell’anno. La prima misura riguarda gli investimenti per la ripresa, con 19,3 milioni di euro destinati principalmente alle attività artigianali», ha spiegato Guidesi. «La Regione Lombardia - ha aggiunto Fontana - è stata fin da subito, quando l’epidemia era nel suo pieno e nel momento peggiore, tempestiva nel pensare con determinazione all’economia. Nella fase emergenziale ci siamo preoccupati di erogare indennizzi per aziende e partite Iva, in una seconda fese c'è stata un rilancio delle misure messe in campo e adesso mettiamo in atto una strategia per il futuro, attraverso accordi quadro territoriali e progetti di filiera». Questi, nel dettaglio, i titoli delle misure e le somme messe in campo: Investimenti per la ripresa (19,3 milioni), Bando Si 4.0 2021 (1,7 milioni), Bando nuova impresa (4 milioni di euro), Manifestazione di interesse Arest (75 milioni), Fondo confidiamo nella ripresa (60 milioni di euro), Credito adesso evolution (aumento plafond finanziamenti per 300 milioni di euro). (ANSA)