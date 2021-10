Interventi chirurgici e prestazioni rinviate per Covid; raccontaci la tua storia

CREMONA - Interventi chirurgici rimandati e prestazioni sanitarie specialistiche saltate. Tutto, ovviamente, a causa del Covid-19 e delle restrizioni degli ospedali e l’attività ridotta dei reparti. Rinvii, cancellazioni, ritardi: la pandemia ha influito in modo importante su colori che hanno ogni giorno a che fare con varie tipologie di malattie, più o meno gravi. Secondo i numeri riportati dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, gli interventi non effettuati sarebbero 600mila fra 2020 e prima parte del 2021. E ad essere rinviati sono stati anche interventi per patologie gravi come quelle oncologiche o i trapianti. E' capitato anche a te o a qualche tuo familiare? Raccontaci la tua storia con un commento nello spazio apposito (qui sotto, alla voce COMMENTA) oppure inviando un sunto della tua vicenda alla mail redazioneweb@laprovinciacr.it