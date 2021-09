In provincia di Cremona 5 nuovi positivi

CREMONA - La settimana comincia con 5 nuovi positivi al Coronavirus rilevati nel territorio della provincia di Cremona. Un dato fa il paio con i numeri regionali: in Lombardia, a fronte di 15.301 tamponi effettuati, sono 150 i nuovi casi (0,9%). Al netto della ormai abituale "eccezione del lunedì", le cifre confermano come la dinamica del contagio resti ampiamente sotto controllo. L'unica nota dolente arriva dai ricoverati: +11 rispetto a ieri, di cui quattro in terapia intensiva e sette nei reparti ordinari.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 15.301, totale complessivo: 14.481.808

- i nuovi casi positivi: 150

- in terapia intensiva: 63 (+4)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 435 (+7)

- i decessi, totale complessivo: 33.983 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 53 di cui 27 a Milano città;

Bergamo: 24;

Brescia: 38;

Como: 7;

Cremona: 5;

Lecco: 3;

Lodi: 0;

Mantova: 4;

Monza e Brianza: 4;

Pavia: 3;

Sondrio: 1;

Varese: 0.