In provincia di Cremona una vittima e 20 nuovi casi

CREMONA - Con 59.160 tamponi eseguiti, è di 596 il numero di nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia - sono 20 in provincia di Cremona -, con una percentuale praticamente stabile all’1%.

Stabile resta il numero di ricoverati in terapia intensiva, che sono 59, mentre aumentano negli altri reparti. Sono infatti 402, 11 più di ieri. È invece di 3 il numero dei decessi che porta il totale da inizio pandemia a 33.950: una vittima è in provincia di Cremona.

I DATI PER PROVINCIA

179 casi sono stati segnalati a Milano, di cui 71 in città, 95 a Brescia, 64 a Varese, 51 a Pavia, 43 a Bergamo, 37 a Monza, 21 a Lecco, 20 a Cremona e Mantova, 7 a Lodi e 3 a Sondrio.

IN ITALIA

Sono 5.193 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.621. Registrate invece 57 vittime in un giorno, ieri erano state 62.

Sono 333.741 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 286.028. Il tasso di positività è al 1,6%, in calo rispetto a ieri (2%). Sono 547, invece, i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, uno in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati ministeriali, sono 40 (ieri erano 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.117, 47 in meno rispetto a ieri.