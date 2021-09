Terza dose: l'Aifa dice "sì"

ROMA - È pronto, secondo quanto si apprende, il parere della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che dà il via libera alla terza dose per la vaccinazione anti-Covid. Priorità sarà data, in una prima fase, ai soggetti immunodepressi.

«Siamo pronti, partendo dalla materia prima posso dire che le dosi ci sono, ne abbiamo in maniera più che sufficiente per poter fronteggiare questo richiamo». Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid, al termine della visita all’ospedale di Piacenza. «Gli scienziati - ha detto - parlano di un richiamo con vaccini Rmna, quindi Pfizer e Moderna, a livello tecnico ci stiamo già muovendo, stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli sui sistemi informatici poi daremo le indicazioni alle Regioni e alle Province autonome e poi partiremo».