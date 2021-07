In provincia 3 nuovi positivi, ma si profila il rischio recrudescenza

CREMONA - Sono 3 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. Non si registra nessun nuovo decesso. Secondo i dati del Ministero della Salute i nuovi casi in Lombardia sono 131 e si registra una sola nuova vittima. I tamponi processati sono 25.866, con un indice di positività dello 0,50%. I guariti nelle ultime 24 ore sono 608, per gli attualmente positivi si registra una flessione di -478 unità per un totale di 8.976. Nei reparti ordinari si contano 195 degenti, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 44 con un nuovo ingresso. Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 8.737.

"VACCINARSI PER SCONGIURARE RECRUDESCENZA"

Se i numeri si confermano sostanzialmente stabili, si alza però il livello di allarme nei confronti della variante Delta. La variante Delta, infatti, è «più infettiva, anche della variante Alfa, la cosiddetta inglese, e replica tantissimo selezionando le parti migliori di sé». Servono accortezze per fare in modo di non lasciare libero il virus Sars-CoV-2 di replicare. «Se noi saremo attentissimi a mantenere le distanze e a vaccinarci il più possibile questo tempo di prevalenza della Delta sarà molto diluito. Se invece il virus comincia a circolare sarà tempo di 1-2 mesi, tre mesi al massimo» per una recrudescenza. Così all’Ansa il virologo Carlo Federico Perno, direttore dell’Unità di microbiologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma.

"ACCELERARE SUI VACCINI AGLI ADOLESCENTI"

«Se finora poteva essere anche accettato un atteggiamento di prudenza riguardo al vaccino facendo un rapporto costo-beneficio, e si poteva in qualche maniera pensare di aspettare e vedere l’evoluzione, il quadro epidemiologico, la variante Delta che abbiamo di fronte porta in qualche maniera come consiglio di affrettarsi a fare la vaccinazione prima dell’inizio della scuola». Così all’Ansa il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo) Filippo Anelli sulla vaccinazione degli adolescenti. Mentre per una spinta tra gli over 60 serve ora superare gli hub e coinvolgere «i medici di base».