Under 60 che oggi dovrebbero ricevere seconda dose AstraZeneca invitati a non presentarsi

CREMONA - Gli under 60 che hanno avuto una prima dose di vaccino di AstraZeneca faranno il richiamo Pfizer o Moderna: Regione Lombardia lo ha assicurato, ma solo dopo che per alcune ore aveva bloccato la seconda somministrazione «eterologa» in attesa di ricevere la circolare del Ministero della Salute e del collegato parere di Aifa. Un’alternanza di posizioni che ha creato disagi. Chi ha l’appuntamento per fare il richiamo fissato per oggi e ha più di 60 anni si può presentare regolarmente ai centri vaccinali, gli under 60 che avrebbero dovuto avere oggi la seconda dose, sono invitati a non presentarsi: verrà fissato un nuovo appuntamento.