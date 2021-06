Seconde dosi, Cremona leader in Lombardia con il 27,7%

CREMONA - La provincia di Cremona è leader in Lombardia per percentuale di seconde dosi somministrate: i dati della campagna anti-Covid (aggiornati a ieri) confermano il grande lavoro svolto sul territorio da tutte le forze coinvolte nella macchina vaccinale. Ecco la graduatoria delle province lombarde per pe.

CREMONA: 27,7% (88.717 su 320.690)

PAVIA: 24,9% (121.552 su 489.046)

SONDRIO: 24,9% (40.410 su 162.299)

BERGAMO: 24,7% (243.160 su 985.963)

LECCO: 24,2% (72.570 su 300.454)

BRESCIA: 23,3% /261.011 su 1.118.992)

COMO: 22,9% (117.916 su 514.966)

VARESE: 22,1% (175.619 su 792.990)

MANTOVA: 22,1% (80.615 su 365.245)

MILANO: 22% (642.278 su 2.924.658)

LODI: 22% (44.562 su 202.894)

MONZA E BRIANZA: 21,7% (168.626 su 776.640)

LOMBARDIA: 23% (2.057.036 su 8.954.837)