Lombardia verso il passaggio in zona bianca dal 14 giugno

CREMONA - Con il trend di contagi in continuo miglioramento, e se non ci saranno nuove impennate nelle prossime tre settimane, Lombardia, Lazio e Umbria dovrebbero passare dalla zona gialla alla zona bianca dal 14 giugno.

Cosa prevede la zona bianca

I cambiamenti per le regioni che entrano in zona bianca saranno evidenti. Innanzitutto scompare il coprifuoco ma soprattutto le chiusure delle attività. Restano però le misure minime, ovvero mascherine e soprattutto il distanziamento.

Campagna vaccinale

"Oggi abbiamo aperto alla fascia degli over 40: alle 8.30 avevamo già ricevuto 250 mila adesioni e confidiamo entro mezzogiorno di arrivare a mezzo milione". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Rainews24 in riferimento alle prenotazioni per ricevere il vaccino anti Covid.

«Nel complesso 4.958.516 sono le adesioni alla campagna vaccinale di Regione Lombardia». Lo scrive la vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti sul suo profilo Twitter, annunciando il traguardo dei 338mila cittadini lombardi della fascia d’età 40-49 che si sono prenotati a partire da ieri sera. «Su circa 8,5 milioni vaccinabili over 15 - aggiunge Moratti -, il 60% ha già detto sì al vaccino».