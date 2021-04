Il contagio frena: in provincia di Cremona 63 nuovi casi

CREMONA (17 aprile 2021) - Con 50.170 tamponi effettuati, sono 2.546 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività stabile al 5%. In provincia di Cremona i nuovi casi sono stati 63. Continua il calo sia dei ricoveri in terapia intensiva (-5, 723) sia soprattutto negli altri reparti (-230, 4.901). nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 74, dato che porta il totale complessivo dei morti dall'inizio della pandemia a 32.220.

Per quanto riguarda le province, sono 696 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 410 a Varese, 282 a Brescia, 233 a Como, 222 a Monza e Brianza, 182 a Bergamo, 147 a Mantova, 99 a Pavia, 69 a Lecco, 63 a Cremona, 44 a Lodi e 29 a Sondrio.

