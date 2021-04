CREMONA (16 aprile 2021) - Nelle ultime 24 ore sono 67 i tamponi positivi al Coronavirus registrati in provincia di Cremona. I nuovi decessi causati dal Covid sono 4. In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-11) e nei reparti (-256). A fronte di 47.103 tamponi effettuati, sono 2.431 i nuovi positivi (5,1%). I guariti/dimessi sono 2.867.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 47.103 (di cui 30.057 molecolari e 17.046 antigenici) totale complessivo: 8.872.725

- i nuovi casi positivi: 2.431 (di cui 131 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 677.650 (+2.867), di cui 4.913 dimessi e 672.737 guariti

- in terapia intensiva: 728 (-11)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 5.131 (-256)

- i decessi, totale complessivo: 32.146 (+87)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 791 di cui 302 a Milano città;

Bergamo: 210;

Brescia: 300;

Como: 144;

Cremona: 67;

Lecco: 94;

Lodi: 38;

Mantova: 133;

Monza e Brianza: 289;

Pavia: 131;

Sondrio: 52;

Varese: 105.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO