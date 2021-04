In provincia 90 positivi e 2 vittime

[CLICCA QUI PER INGRANDIRE L'IMMAGINE]

CREMONA (7 aprile 2021) - Nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona sono stati registrato 90 tamponi positivi al Coronavirus. Alla triste conta dei decessi si sono aggiunte due vittime. In Lombardia sono stati rilevati 2.569 nuovi contagi con 46.718 tamponi effettuati: l'indice di positività è del 5,5%. Sono 6.595 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari Covid degli ospedali lombardi contro i 6.643 di ieri, con un calo di 48 pazienti. Diminuiscono anche i numeri delle terapie intensive: sono 834 i degenti, ovvero 11 in meno rispetto a ieri.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 46.718 (di cui 27.622 molecolari e 19.096 antigenici) totale complessivo: 8.460.138.

- i nuovi casi positivi: 2.569 (di cui 86 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 642.145 (+3.866), di cui 5.117 dimessi e 637.028 guariti

- in terapia intensiva: 834 (-11)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 6.595 (-48)

- i decessi, totale complessivo: 31.373 (+109)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 808 di cui 307 a Milano città;

Bergamo: 107;

Brescia: 298;

Como: 227;

Cremona: 90;

Lecco: 44;

Lodi: 43;

Mantova: 82;

Monza e Brianza: 160;

Pavia: 85;

Sondrio: 45;

Varese: 540.

