Tamponi dimezzati, a Cremona 72 nuovi positivi

CREMONA (29 marzo 2021) - Come ogni lunedì i dati del report regionale scontano una forte riduzione dei tamponi analizzati. A fronte di 21.137 tamponi processati, sono 1.793 i nuovi positivi (8,4% la percentuale fra contagi e tamponi). In provincia di Cremona i nuovi casi di positività sono 72, un numero in calo ma da leggere alla luce della riduzione dei tamponi. Resta sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati nelle Terapie intensive: 870 (+2). In deciso calo, invece, quello degli ospedalizzati nei reparti normali: 6.994 (-75). Ancora molto alto il numero dei morti: nelle ultime 24 ore in Lombardia si registrano 88 decessi, dato che porta il totale complessivo delle vittime a 30.550 - una in provincia di Cremona - dall'inizio della pandemia.

