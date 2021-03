14 vittime in due giorni. Nelle ultime 24 ore 189 positivi

CREMONA (26 marzo 2021) - Nell'arco di due giorni le vittime cremonesi del Covid sono aumentate di 14. Nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona sono stati registrati 189 casi positivi al Coronavirus. In Lombardia, a fronte di 60.804 tamponi effettuati, sono 5.077 i nuovi positivi (8,3%). I guariti/dimessi sono 2.400

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 60.804 (di cui 40.139 molecolari e 20.665 antigenici) totale complessivo: 7.942.837

- i nuovi casi positivi: 5.077 (di cui 160 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 583.133 (+2.400), di cui 6.287 dimessi e 576.846 guariti

- in terapia intensiva: 848 (+3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 7.111 (-21)

- i decessi, totale complessivo: 30.285 (+100)

I nuovi casi per provincia:

Milano: di cui 1.460 a 625 Milano città;

Bergamo: 317;

Brescia: 696;

Como: 427;

Cremona: 189;

Lecco: 171;

Lodi: 84;

Mantova: 287;

Monza e Brianza: 548;

Pavia: 262;

Sondrio: 66;

Varese: 472.

