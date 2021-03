In provincia di Cremona 1.923 vaccinazioni al giorno

CREMONA (25 marzo 2021) - Ieri hanno raggiunto quota 66.684 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in provincia di Cremona: lo comunica in una nota l'Ats Val Padana. Rispetto all'ultima rilevazione del 15 marzo, le nuove vaccinazioni sono state 17.341 in più, vale a dire una media di 1.923 al giorno.

L'Asst di Cremona ha erogato 30.919 vaccinazioni, mentre le dosi somministrate da quella di Crema sono 16.497. A queste si aggiungono le 18.818 vaccinazioni effettuate da Rsa, Rsd ed erogatori privati accreditati.

Gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono 18.920, mentre sono 5.872 quelli a cui sono state somministrate entrambe le dosi. Per quanto riguarda il personale scolastico, in 4.765 hanno ricevuto la prima dose.

