In provincia di Cremona 5 vittime e 191 nuovi positivi

CREMONA (14 marzo 2021) - In Lombardia sono ormai più di 700 i ricoverati per Covid nelle Terapie intensive, esattamente 714, ovvero 20 più di ieri. Resta quasi invariato invece il numero di pazienti negli altri reparti, 6.077, nove cioè più di ieri. Sono

invece stati 71 i decessi - 5 in provincia di Cremona -, che portano il totale da inizio pandemia a 29.220. Per quanto riguarda i contagi, con 45.013 tamponi analizzati, sono stati registrati 4.334 nuovi positivi (il rapporto tra contagi e tamponi processati è al 9,6%). In provincia di Cremona i nuovi casi sono 191.

Milano con 1.231 casi si conferma la provincia con più nuovi positivi seguita da Brescia (1048) e Monza 517. Sono invece stati 286 i casi a Mantova, 276 a Bergamo, 227 a Pavia, 216 a Como, 91 a Lecco, 87 a Varese, 73 a Lodi e 14 a Sondrio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO