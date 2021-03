242 milioni di dosi entro il 2022

ROMA (14 marzo 2021) - Entro il 2022 è previsto l’arrivo in Italia, secondo i contratti stipulati, di oltre 242 milioni di dosi. Lo riporta il piano vaccinale presentato dal Commissario per l’Emergenza. L’ammontare, aggiornato al 3 marzo scorso, comprende anche almeno 70 milioni di dosi di vaccini Sanofi e Curevac ancora in attesa di autorizzazione.

Il totale della popolazione vaccinabile (over 16) è pari a poco meno di 51 milioni, riporta il piano vaccinale. Su questa popolazione è stata considerata «l'immunità di gregge con tre possibili soglie (80 - 70 - 60 %)». Nel piano, è precisato «non sono state considerate riduzioni di approvvigionamento di vaccini, è stato considerato un tasso costante di adesione al vaccino nel tempo da parte dei cittadini» e «non è stato considerato l’impatto favorevole nel tempo della riduzione della pressione ospedaliera», che libererebbe risorse che andrebbero ad alimentare la platea di vaccinatori. "Il worst case scenario è stato calcolato considerando per tutti la doppia somministrazione (non prevista per il vaccino Johnson&Johnson)», si sottolinea.

Il Piano presentato dal Commissario per l'Emergenza prevede che, in caso di emergenza, si potrà ricorrere anche a team mobili per la vaccinazione. Alla platea dei vaccinatori si potranno aggiungere, over necessario, altri medici e infermieri a chiamata, che si uniranno agli attuali 1.708 ad oggi già operativi.

