In provincia 228 contagi e 2 vittime

CREMONA (11 marzo 2021) - In provincia di Cremona nelle ultime 24 ore sono stati registrati 228 casi di positività al Coronavirus. In regione è record di tamponi: ne sono stati effettuati 62.222. I nuovi positivi sono 5.849 (9,4%). I guariti/dimessi sono 2.167.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 62.222 (di cui 43.790 molecolari e 18.432 antigenici) totale complessivo: 7.168.048

- i nuovi casi positivi: 5.849 (di cui 197 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 532.961 (+2.167), di cui 4.841 dimessi e 528.120 guariti

- in terapia intensiva: 645 (+28)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 5.718 (+134)

- i decessi, totale complessivo: 29.004 (+81)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.394 di cui 563 a Milano città;

Bergamo: 338;

Brescia: 1.124;

Como: 396;

Cremona: 228;

Lecco: 208;

Lodi: 87;

Mantova: 258;

Monza e Brianza: 570;

Pavia: 439;

Sondrio: 107;

Varese: 602.

Sono 266 gli ingressi in terapia intensiva per il Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Il saldo tra ingressi e uscite è di 32 pazienti in più. In totale in rianimazione ci sono ora 2.859 persone. Nei reparti ordinari (Pneumatologia e Malattie infettive) sono invece aumentati i pazienti di 365 unità rispetto a ieri, portando il totale a 23.247.

