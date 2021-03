45 nuovi casi al giorno per 100 mila abitanti

CREMONA (9 marzo 2021) - In oltre un quarto delle 107 province italiane il valore previsto dell’incidenza dei positivi al virus SarsCov2 a due settimane supera il valore soglia di 45 nuovi casi al giorno per 100.000 abitanti. È lo scenario che, se le condizioni dell’epidemia rimarranno invariate, emerge dall’analisi delle curve dell’incidenza dei positivi a livello provinciale fatta dal matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'Mauro Picone' del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac).

La proiezione a due settimane ha tenuto conto quantitativamente sia del livello attuale dell’incidenza sia del trend nelle ultime settimane. «Dai risultati emerge la presenza di un gruppo numeroso composto da 13 province connesse che, partendo da quella di Rimini (con 65 nuovi casi al giorno per 100.000 abitanti), attraverso quelle di Forlì-Cesena (75), Ravenna (60), Ferrara (45), Bologna (80), Pistoia (55), Modena (65), Reggio Emilia (55), Mantova (50), Cremona (45), Brescia (85) e Trento (55), arriva fino al confine con Austria e Svizzera tramite la provincia autonoma di Bolzano (45)», osserva il matematico.

