Covid, da lunedì vaccinazioni solo alla Fiera di Cremona e all'Avis di Casalmaggiore

CREMONA (6 marzo 2021) - Da lunedì 8 marzo le sedi vaccinali sono esclusivamente la Fiera di Cremona - padiglione 1 (piazza Zelioli Lanzini 1) e l'Avis di Casalmaggiore (via Baslenga 3 - Casalmaggiore). Quindi, nello specifico, da lunedì 8 marzo, le sedi vaccinali ospedaliere di Cremona e Casalmaggiore si trasferiscono rispettivamente presso il Padiglione 1 della Fiera di Cremona e presso la sede Avis di Casalmaggiore.

L'Asst Cremona avverte: «Chi sta ricevendo via sms l'appuntamento per il vaccino presso le sedi ospedaliere non deve tener conto dell'informazione. Non è corretta. Il sistema informatico è in fase di aggiornamento dati e il problema in fase di risoluzione».

