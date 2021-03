"Coronavirus, Cremona tra le province che stanno peggiorando"

CREMONA (1 marzo 2021) - "Le province in condizioni più gravi sono una ventina, altrettante stanno peggiorando. Tra le zone che peggiorano ci sono il comune di Napoli, il Piemonte, alcune province del Friuli, Frosinone, e province lombarde come Como e Cremona": lo ha affermato a Repubblica Roberto Battiston, professore di Fisica dell'Università di Trento che studia l'andamento della pandemia in Italia. "I nuovi casi giornalieri - afferma Battiston - cresceranno per almeno altre 4 settimane. E se non si interverrà rapidamente l’incremento durerà ancora di più. Qualcosa di simile a quanto avvenuto a ottobre, quando all’improvviso l’Rt ha iniziato a crescere, passando in 3 settimane e mezzo da 1,15 a 1,85. Allora però allora avevamo una serie di frecce al nostro arco per piegare la curva e riportarla a valori accettabili, cosa avvenuta ai primi di dicembre".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO