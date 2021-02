Contagi in aumento, a Cremona altri 169 positivi

CREMONA (28 febbraio 2021) - Sono 3.529 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 37.251 tamponi analizzati, su un totale di 6.649.629 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 37 decessi (sabato 49) che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 28.361 (nessuna vittima in provincia di Cremona). Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 4.118, di cui 426 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 61.797 soggetti. Gli attualmente positivi in totale sono 66.341.

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 1003, Bergamo 280, Brescia 1016, Como 175, Cremona 169, Lecco 94, Lodi 66, Mantova 153, Monza e Brianza 187, Pavia 144, Sondrio 61, Varese 112.

