In provincia di Cremona 56 contagi e 3 vittime

CREMONA (16 febbraio 2021) - In Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 29.846 tamponi analizzati, sono 1.696 i nuovi positivi (il rapporto contagiati tamponi processati è al 5,6%). In provincia di Cremona i nuovi casi sono 56. Ma il fatto che la pandemia non stia rallentando lo si evince anche dai ricoverati che sono in crescita sia nelle Terapie intensive (373, +7) che nei reparti normali (3.693, +121). Cresce ancora il bilancio delle vittime: nelle ultime 24 ore i morti sono 38 - 3 in provincia di Cremona - dato che porta il totale complessivo dei decessi a 27.854.

