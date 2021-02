Vaccini over 80: migliaia di utenti in attesa

MILANO (15 febbraio 2021) - Oggi la campagna dedicata alla fascia più anziana e quindi fragile della popolazione è entrata nel vivo in Lombardia. Dalle 13 si poteva chiedere ufficialmente il vaccino e quindi aspettare l’appuntamento con l’immunizzazione. E da subito si sono contate migliaia di persone in attesa. «Dico ai nostri anziani di stare tranquilli: li vaccineremo tutti, non serve che si facciano prendere dalla fretta», dice l’assessore al Welfare Letizia Moratti. Un caos per ora calmo, ma la prova di tenuta del sistema, che per la prima volta esce dal meccanismo «interno» della fase 1 degli operatori sanitari che si vaccinano tra di loro, sarà proprio tra oggi e giovedì, quando inizieranno le vaccinazioni degli over 80. «Come tutti i V-Day ci vorrà pazienza, ma il sistema è pensato oltre che per gestire i picchi anche per risolvere eventuali code», spiega il commissario per la campagna vaccinale lombarda Giacomo Lucchini. Con la fase 1 in dirittura d’arrivo, 343 mila persone, con un'adesione del 93 per cento, e l’aggiunta del resto del personale sanitario dell’1-bis (107.425 aderenti) si apre così la partita dei 726 mila over 80 stimati per la fase 1-ter.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO