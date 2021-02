Salgono i contagi: 70 in provincia di Cremona

[CLICCA QUI PER INGRANDIRE L'IMMAGINE]

CREMONA (12 febbraio 2021) - In Lombardia torna a salire il rapporto fra nuovi positivi e tamponi processati. Nelle ultime 24 ore, a fronte di 38.465 tamponi analizzati, sono 2.526 i nuovi positivi (rapporto al 6,5%). In provincia di Cremona i nuovi casi sono 70, con un trend in crescita. I ricoverati nelle terapie intensive sono 359 (-9) mentre gli ospedalizzati nei reparti normali sono 3583 ( +33). E in Regione si registrano altri 47 morti, dato che porta il totale complessivo delle vittime a 27.699.

