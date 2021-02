Gelo siberiano e neve anche in pianura

MILANO (12 febbraio 2021) - Nelle prossime ore entreremo nel vivo dell'ondata di gelo con effetti su tutta l'Italia. Oltre al crollo delle temperature, è prevista neve anche in pianura. Il tutto sarà accompagnato anche da venti taglienti che faranno aumentare la sensazione di freddo. Fra sabato e domenica sono previste minime fra -4 e -6.

GELO SIBERIANO E NEVE IN PIANURA - Si va verso una brusca virata all'inverno più rigido: gelidi venti da Russia e Siberia (Buran) dilagheranno direttamente sull'Europa centro-orientale. Parte di questa irruzione gelida dovrebbe interessare anche l'Italia dalla porta adriatica sotto-forma di assai freddi venti di bora e grecale, portando ad un tracollo termico con clima rigido per diversi giorni e neve anche in pianura e fin sulle coste.

Il fronte in ingresso provocherà precipitazioni a carattere nevoso con qualche accumulo fin sulle pianure di Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e fino a bassissima quota su Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia e Campania.

