Conte incassa la fiducia alla Camera con 321 voti

ROMA (18 gennaio 2021) - La Camera ha dato il via libera alla fiducia al premier Giuseppe Conte con 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti. Il presidente del Consiglio ha ottenuto 6 voti in più della maggioranza assoluta, fissata a 315. La lunga giornata alla Camera era iniziata poco dopo mezzogiorno quando il premier è intervenuto in Aula rilanciando l'alleanza di governo e aprendola ai "responsabili". Nel suo discorso Conte ha chiuso la porta a Renzi e a Italia Viva - che al momento del voto si è astenuta - e poi ha annunciato una legge elettorale proporzionale e la sua rinuncia alla delega ai servizi. Domani il voto di fiducia nell’aula del Senato - molto più incerto e decisivo per le sorti del governo Conte - dovrebbe cominciare intorno alle 19.30 e potrebbe concludersi alle 20.30. Così secondo una stima dei tempi, tenendo conto dell’intervento del premier Giuseppe Conte, che prenderà il via alle 9.30, la discussione e i vari passaggi previsti in Aula per la fiducia. In particolare, dopo le comunicazioni di Conte, sono state programmate almeno 2 ore di dibattito, poi una pausa verso le 12.30 con la ripresa dell’Aula alle 13.30 e altre tre ore di discussione. Nel pomeriggio ci sarà la replica del premier e successivamente altri 60 o 90 minuti riservati alle dichiarazioni di voto. Fino alla chiama e quindi il voto finale. (ANSA).