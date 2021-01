In provincia di Cremona 72 nuovi positivi e 2 vittime

[CLICCA QUI PER INGRANDIRE L'IMMAGINE]

CREMONA (14 gennaio 2021) - Risale al 9% in Lombardia il rapporto fra nuovi positivi e tamponi: a fronte di 28.645 tamponi analizzati, nelle ultime 24 ore si registrano 2.587 nuovi contagiati. In provincia di Cremona i casi sono 72, un dato molto simile alla giornata precedente. Come nei giorni scorsi continua, seppur lenta, la crescita del numero dei ricoverati nelle Terapie intensive che attualmente sono 468 (+6). Diminuiscono di 37 unità le persone ospedalizzate negli altri reparti che attualmente sono 3.614. Risale, purtroppo, il numero dei decessi: nelle ultime 24 ore in Lombardia ancora 72 vittime, dato che porta il totale complessivo a 26.026 morti. Due dei decessi sono nella provincia di Cremona.

