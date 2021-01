In provincia di Cremona 60 nuovi contagi e una vittima

CREMONA (3 gennaio 2021) - In Lombardia diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2) e nei reparti normali (-26). Nelle ultime 24 ore, a fronte di 13.209 tamponi analizzati, sono 1.709 i nuovi positivi (il rapporto tra positivi e tamponi processati è del 12,9%). In provincia di Cremona i contagi sono 60. I guariti/dimessi nella regione sono 728. I decessi sono stati 36 - uno in provincia di Cremona -, un dato che porta il totale delle vittime a 25.317.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO