Covid, in provincia di Cremona 78 nuovi contagi

CREMONA (31 dicembre 2020) - Nell'ultimo giorno del 2020, la provincia di Cremona registra 78 nuovi contagi. In Lombardia cresce il tasso di positività (11,7% a fronte del 7% di ieri) con 3.859 positivi e 32.858 tamponi effettuati. I guariti o dimessi sono 2.147.

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 32.858 totale complessivo: 4.859.567

i nuovi casi positivi: 3.859 (di cui 197 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi totale complessivo: 399.157 (+2.147), di cui 3.569 dimessi e 395.588 guariti

in terapia intensiva: 489 (+8)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.437 (-180)

i decessi, totale complessivo: 25.123 (+85)

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.106 di cui 426 a Milano città

Bergamo: 150

Brescia: 590

Como: 287

Cremona: 78

Lecco: 91

Lodi: 69

Mantova: 259

Monza e Brianza: 161

Pavia: 268

Sondrio: 124

Varese: 650