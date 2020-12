In provincia di Cremona 70 contagi e 2 vittime

CREMONA (22 dicembre 2020) - In Lombardia, a fronte di 31.939 tamponi effettuati sono 2.278 i nuovi positivi (il rapporto positivi/tamponi scende al 7,1%). In provincia di Cremona si registrano 70 nuovi contagi, un dato in deciso aumento rispetto a quello degli ultimi giorni. Prosegue il calo dei ricoverati nella Terapie intensive: 540 (-21). I pazienti ospedalizzati nei reparti sono invece in aumento: attualmente sono 4.290 (+58). Nelle ultime 24 ore nella regione ci sono stati 92 decessi (2 in provincia di Cremona) dato che porta il totale a 24.512.

