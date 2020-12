Via libera del Cdm alla stretta: zona rossa nei festivi e nei prefestivi, arancione nei feriali

ROMA (18 dicembre 2020) - Via libera al decreto sulla nuova stretta per le festività natalizie nel Consiglio dei ministri, appena terminato. Dal 24 dicembre al 6 gennaio l'Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi. Lockdown nazionale, dunque, nei festivi e prefestivi fino alla Befana: chiusi bar, ristoranti e negozi. Nei quattro giorni lavorativi consentiti gli spostamenti tra piccoli Comuni ma ci si potrà allontanare per un massimo di 30 chilometri. Il coprifuoco resta alle 22.

«Dopo la nostra sollecitazione, è stata accolta in Consiglio dei ministri la proposta di stanziare subito ristori per i bar e ristoranti che devono chiudere per effetto delle nuove misure del governo». Lo annuncia la ministra Teresa Bellanova al termine del Cdm dopo l’inserimento nel nuovo decreto di un fondo per i ristori da 550 milioni, di cui 400 nel 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO