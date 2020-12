In provincia di Cremona 69 contagi e una vittima

CREMONA (12 dicembre 2020) - Sono 29.153 i tamponi effettuati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 2.736 sono i nuovi positivi (9,3% il rapporto tra contagi e tamponi). In provincia di Cremona i nuovi positivi sono 69. Intanto continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-16), attualmente sono 717; stessa cosa accade nei reparti (-128) dove a oggi il totale dei ricoverati è di 5.289. Nella regione si registrano altre 85 vittime - una in provincia di Cremona - dato che porta il numero complessivo a 23.666.

