A Cremona 48 contagi e 2 vittime

CREMONA (9 dicembre 2020) - Scende sotto il 9% in Lombardia la percentuale del rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati: a fronte di 14.175 tamponi processati i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati 1.233. In provincia di Cremona i nuovi positivi sono 48. Nella regione si contano altre 69 vittime e 2 di queste sono cremonesi. Mentre scende di 460 unità il numero di pazienti ospedalizzati in reparti normali (ora sono 5.727) resta pressoché invariato (-1) il numero dei malati in Terapia intensiva (766).

