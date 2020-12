Edizione digitale: tre giorni online da protagonisti

CREMONA (3 dicembre 2020) - Riflettori puntati sulle nuove prospettive del sistema allevatoriale, la sostenibilità, la qualità delle produzioni e molti altri aspetti non solo tecnici nella 75ª edizione delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona, che quest’anno si presentano sotto forma di edizione speciale digitale e prendono il via oggi per concludersi sabato; mentre lunedì 14, sempre in diretta streaming sarà la volta del Festival della Vacca da Latte, «nel quale — spiega il presidente di CremonaFiere, Roberto Biloni — sfileranno online 300 vacche della migliore selezione genetica provenienti da oltre 50 allevamenti da tutta Italia. Le difficoltà legate alla pandemia ci hanno purtroppo impedito di svolgere la tradizionale Fiera in presenza; abbiamo però tenuto fede al nostro ruolo nel settore — quello di unica fiera internazionale specializzata in Italia — decidendo quindi di rimanere al fianco degli allevatori, che hanno accolto con grande entusiasmo questa nostra volontà di valorizzare le produzioni agrozootecniche anche in un momento così difficile come quello attuale».

Saranno venti gli eventi tecnico-scientifici, proposti come workshop o seminari, ad animare un calendario di altissimo livello, al quale hanno già confermato la loro partecipazione il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova, e l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Fabio Rolfi. Con loro, in particolare, l’appuntamento è per sabato mattina alle 10, quando si terranno gli Stati Generali della Zootecnia («Nuovi obiettivi per la produzione primaria di qualità» è il titolo scelto per l’iniziativa). Tutti gli eventi e le mostre potranno essere seguiti in diretta streaming, partendo dal sito della Fiera www.fierezootecnichecr.it.

Quattro le iniziative promosse dalla Libera Associazione Agricoltori Cremonesi nel corso della rassegna (possono essere seguite anche dal sito www.liberacr.it): questo pomeriggio alle 16.30 si parla di «Efficienza energetica negli allevamenti attraverso la realizzazione di un impianto fotovoltaico»; mentre domani si comincia alle 10 («Genetica e organizzazione della zootecnia da latte ad una svolta? Fine di un monopolio e nuove organizzazioni di razza»), per proseguire alle 14.30 con la tradizionale iniziativa promossa dall’Anga provinciale («Nuove opportunità di gestione per l’azienda agricola zootecnica del futuro») e a chiudere la scaletta di giornata alle 16.30 con «Classyfarm, il punto sugli allevamenti suinicoli e il benessere animale: l’allevamento con coda integra».

