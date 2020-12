Didattica a distanza: il kit di sopravvivenza del Corecom

MILANO (2 dicembre 2020) - Con il rinvio della riapertura delle scuole superiori all’anno nuovo, tornano d’attualità i problemi della didattica a distanza e della sua gestione da parte di studenti, insegnanti e famiglie. Un aiuto a rendere più semplici ed efficaci le lezioni online viene ora dalle nuove Linee Guida della Didattica a distanza (DAD) che saranno presentate in video-conferenza venerdì 4 dicembre dalla presidente del CORECOM Marianna Sala e dal professor Giovanni Ziccardi, Direttore dell’Information Society Law Center dell’Università Statale di Milano. L’iniziativa punta a fornire a docenti, studenti e famiglie, una serie di regole di condotta, modalità di utilizzo delle apparecchiature e consigli pratici per superare i problemi incontrati da molte scuole che stanno facendo ricorso alle lezioni online.

“Molti problemi – sottolineano la presidente del Corecom Sala e il professor Ziccardi- potrebbero essere risolti tramite l’adozione di alcuni semplici accorgimenti riguardanti la tecnica della comunicazione, che, se opportunamente compresi e messi in atto, riuscirebbero a rendere la didattica a distanza più semplice, meno faticosa e più efficace per tutti”.

Altri problemi posti dalla didattica a distanza riguardano invece la necessità di creare una nuova metodologia didattica, evitando la meccanica riproposizione, nelle lezioni online, dello schema tradizionale seguito in classe.

Per questo, il Corecom, in occasione della presentazione delle nuove Linee Guida, ha promosso una riflessione sulla DAD che andrà al di là dei profili tecnici inerenti la comunicazione, per offrire, con l’aiuto di alcune delle più note e qualificate espressioni del mondo accademico, spunti e contributi, perché anche dalla didattica a distanza possano nascere e svilupparsi nuove opportunità per gli studenti, gli insegnanti e le famiglie.

Come conservare tramite la DAD il senso di appartenenza, la partecipazione, l’empatia, il coinvolgimento, l’amicizia e le interazioni che caratterizzano la vita scolastica? Come può la DAD contribuire non solo alla formazione culturale ma anche a quella umana?



Insieme alla Presidente del Corecom Marianna Sala, interverranno:

Pier Marco Aroldi – professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Milano e Piacenza.

– professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Milano e Piacenza. Matteo Lancini - psicologo e psicoterapeuta, Presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano e docente presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Milano-Bicocca.

- psicologo e psicoterapeuta, Presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano e docente presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Milano-Bicocca. Giovanni Ziccardi – professore di Informatica giuridica presso l’Università degli Studi di Milano, direttore dell’Information Society Law Center

È possibile seguire la diretta streaming sul canale Youtube del Corecom Lombardia all’indirizzo https://www.youtube.com/user/CorecomLombardia oppure collegandosi alla pagina Facebook del Corecom Lombardia a partire dalle ore 9.30.

Le linee guida e la documentazione relativa alla didattica a distanza verranno poi pubblicate sul sito web del Corecom Lombardia (www.corecomlombardia.it).

