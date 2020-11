A Cremona balzo della Tari, ma resta fra le meno care

CREMONA (30 novembre 2020) - Ammonta a 300 euro l’anno la tassa per i rifiuti pagata in media da una famiglia in Italia, che diventano 241 in Lombardia. Molto sotto sia alla media nazionale che a quella regionale si colloca Cremona con i suoi 205 euro censiti dalla annuale rilevazione dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva. L’indagine sui costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia prende come riferimento nel 2020 una famiglia tipo composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri. La rilevazione è realizzata nell’ambito del progetto «Consapevolmente consumatore, ugualmente cittadino», finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico.

Per quanto riguarda la Tari, dunque, Cremona è il terzo capoluogo lombardo più economico. Di meno pagano solo le famiglie bresciane e, di poco, bergamasche. Eppure Cremona ha fatto registrare un aumento significativo della tariffa rispetto al 2019. Addirittura, secondo la classifica di Cittadinanzattiva, il +5,3% registrato a Cremona è il settimo balzo più alto registrato in Italia.

Per quanto riguarda Cremona il punto debole non sembra essere la tariffa, ma la quantità di rifiuti prodotti pro capite. Se la media lombarda è di 478 chili per abitante, a Cremona sono molti di più: 534. Peggio di noi fanno solo Brescia e Pavia. Bene, invece, la raccolta differenziata: il 75,2% fatto registrare nel 2018 è il secondo miglior risultato in Lombardia dopo l’85,1% di Mantova. La media regionale è del 70,7%.

