In Lombardia positivi 2 tamponi su 10

CREMONA (18 novembre 2020) - I tamponi effettuati in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 38.100, i nuovi positivi 7.633. Il rapporto è pari al 20%. I nuovi contagiati in provincia di Cremona sono 188. Questi dati del report fornito dalla Regione segnano una fase di stallo della pandemia. Più basso rispetto agli ultimi giorni l’incremento dei ricoverati nelle terapie intensive: 903 (+9). Ancora importante, invece, l’incremento (+172) degli ospedalizzati in reparti normali che ora nella regione sono 8.323.

Sempre alto il numero delle vittime: +182 per un totale che arriva a 19.850, una vittima anche in provincia di Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO