Cremona la provincia lombarda con meno contagi: 82

CREMONA (15 novembre 2020) - In Lombardia 38.702 tamponi processati e 8.060 nuovi positivi: questo il dato più importante del report della Regione. Cremona con 82 nuovi contagi è la provincia lombarda con il numero minore di casi. Sempre in crescita il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: 837 (+20). Aumentano anche i malati ospedalizzati in altri reparti: 7.781 (+160). Anche nelle ultime 24 ore tante vittime nella regione: ben 181 che portano il totale dei morti a 19.367. Tre vittime in provincia di Cremona.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 38.702, totale complessivo: 3.550.494

- i nuovi casi positivi: 8.060 (di cui 479 'debolmente positivi' e 83 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 138.872 (+1.617), di cui 7.972 dimessi e 130.900 guariti

- in terapia intensiva: 837 (+20)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 7.781 (+160)

- i decessi, totale complessivo: 19.367 (+181)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.302, di cui 1.266 a Milano città;

Bergamo: 354;

Brescia: 644;

Como: 425;

Cremona: 82;

Lecco: 329;

Lodi: 149;

Mantova: 214;

Monza e Brianza: 1.140;

Pavia: 465;

Sondrio: 92;

Varese: 684. (LNews)

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO