In provincia di Cremona 133 contagi e una vittima

CREMONA (11 novembre 2020) - In Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati processati 47.194 tamponi e i nuovi positivi sono 10.955: il rapporto è pari al 23,2%. In provincia di Cremona i nuovi contagi sono 133. un dato relativamente basso rispetto a quello registrato nelle altre province lombarde, soprattutto quelle del nord Lombardia. Prosegue l'incremento dei malati portati in terapia intensiva: 708 (+38). Aumentano anche i ricoverati negli altri reparti: 6.682 (+268). Cresce ancora il triste bilancio delle vittime: 18.571 (+129). Una delle vittime è della provincia di Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO